Kick domina el streaming en español

El mexicano adrianozendejas32, ocupó el tercer lugar con 4.8 millones de horas vistas

Redacción Notus5 octubre, 2026

Ciudad de México.- La nueva plataforma Kick se consolidó como la favorita de los streamers en español. El mexicano adrianozendejas32, en tercer lugar con 4.8 millones de horas vistas.

Los llamados StreamsCharts es la nueva tendencia que comienza a dominar al mundo de los jóvenes, dejando fuera plataformas como Facebook, Instagram e inclusive Tiktok, es decir, ya hay una nueva moda.

Los siete canales más vistos de septiembre que transmiten ahí, según el ranking de Kick el colombiano Westcol encabezó la lista con 9.8 millones de horas vistas; le siguieron el argentino Davoo Xeneize, con 5 millones, y el mexicano adrianozendejas32, en tercer lugar con 4.8 millones.

Otros dos mexicanos entraron al top 10: Lonche, en séptimo lugar con 2.91 millones de horas, y mafiantv, en noveno con 2.4 millones y en septiembre, Rubius quedó fuera del top 10 por primera vez en meses, mientras que Auronplay regresó a la lista desde Twitch.

Redacción Notus5 octubre, 2026

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