Equipos de la UG ganan oro y plata en ExpoCiencias Guanajuato 2026

León, Guanajuato.- Dos equipos de la Universidad de Guanajuato (UG), Campus León, obtuvieron medallas de oro y plata en la XVI ExpoCiencias Guanajuato 2026, con lo que uno de ellos consiguió la acreditación para representar a México en la ExpoCiencias Internacional 2027, en Quito, Ecuador.

El equipo integrado por Alan Alejandro Soriano Merino y Daniel Alejandro Camargo De Alba obtuvo la medalla de oro y representará a México en la competencia internacional que se realizará en febrero de 2027.

Por su parte, Grecia Ameyalli Félix Jonguitud y Erick Benjamín Gurrola Ruelas obtuvieron la medalla de plata y representarán a Guanajuato en la ExpoCiencias Nacional 2026, que tendrá lugar en Monterrey, Nuevo León, en noviembre.

Universidad de Guanajuato destaca con proyectos sobre rayos cósmicos

La XVI ExpoCiencias Guanajuato 2026 se realizó el 2 de octubre en la Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato (UTSOE).

La Universidad de Guanajuato, Campus León, participó con dos equipos vinculados a los cursos de Laboratorio Avanzado de la Licenciatura en Física, perteneciente a la División de Ciencias e Ingenierías, impartidos por el Dr. Julián Félix, quien también fungió como asesor científico de ambos proyectos.

El equipo de Grecia Ameyalli Félix Jonguitud y Erick Benjamín Gurrola Ruelas presentó un prototipo experimental para la detección y medición de air showers, o cascadas de rayos cósmicos.

El sistema está basado en dos planos de acrílico de 50 por 50 por 2.54 centímetros, cada uno equipado con un tubo fotomultiplicador (PMT) tipo EMI 9954B para la detección de señales cósmicas e instrumentado electrónicamente.

Equipo de la UG representará a México en Ecuador

El proyecto presentado por Alan Alejandro Soriano Merino y Daniel Alejandro Camargo De Alba, ganador de la medalla de oro, consiste en un prototipo experimental para detectar y medir rayos cósmicos de altas energías.

El dispositivo cuenta con un contenedor cilíndrico de acero inoxidable de 25 centímetros de radio y 52 centímetros de altura, equipado con cuatro canales de detección basados en tubos fotomultiplicadores tipo EMI y completamente instrumentados electrónicamente.

La tecnología desarrollada en ambos proyectos es totalmente original. Los prototipos fueron planeados, diseñados, construidos, caracterizados y operados en el Laboratorio de Partículas Elementales de la Universidad de Guanajuato.

Asimismo, los estudios científicos y las aplicaciones derivadas de estos desarrollos forman parte de las líneas de investigación que impulsa el Dr. Julián Félix en dicho laboratorio y poseen interés internacional.

Los proyectos avanzan a competencias nacional e internacional

Con la medalla de oro, el equipo de Alan Alejandro Soriano Merino y Daniel Alejandro Camargo De Alba obtuvo la acreditación para representar a México en la ExpoCiencias Internacional 2027, que se realizará en Quito, Ecuador, en febrero del próximo año.

Mientras tanto, el equipo de Grecia Ameyalli Félix Jonguitud y Erick Benjamín Gurrola Ruelas, ganador de la medalla de plata, obtuvo la acreditación para representar a Guanajuato en la ExpoCiencias Nacional 2026, en Monterrey, Nuevo León.

La ExpoCiencias Guanajuato es una exposición y concurso de proyectos científicos, tecnológicos y de divulgación de la ciencia dirigido a estudiantes desde nivel preescolar hasta educación superior, con el acompañamiento de una persona adulta vinculada a una institución educativa.

El evento fue organizado por la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (SOLACYT), a través de la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología (LaREDMex), Código Ciencia y la UTSOE, con el respaldo del Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico de América Latina (MILSET-AMLAT), la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y la Organización Iberoamericana de Ciencia (IBEROCIENCIAS).