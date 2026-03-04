Mónica y Jazmín; parte de las más de 50 víctimas en fosas de Guanajuato

Guanajuato.- Mónica tenía 19 años cuando desapareció el febrero de 2025 en Celaya llevando una falda café, una blusa y unos tenis blancos. Sus restos fueron encontrados en una fosa clandestina casi un año después de que se activara su ficha de búsqueda. La familia de Jazmín llevaba unas semanas sin saber de ella. Ambas originarias de Celaya, ambas con el mismo desenlace en la comunidad de Francisco de Tavera y La Tinaja de Juventino Rosas. En 2026 más de 50 personas han sido localizadas en fosas clandestinas, según cifras oficiales.

“Si identifican algun tatuaje o prenda favor de enviar mensa directo a la pagina”, publicó Hasta Encontrarte el 4 de enero, con la localización de 6 cuerpos en la comunidad de Tamahula, en Irapuato. A través de fotos que compartió la brigada de búsqueda, familiares pudieron identificar a las víctimas.

Gracias a un tatuaje de rosario y una corona en el pecho, Gilberto pudo ser localizado luego de casi dos meses que, al parecer, una camioneta negra llegara a su domicilio y hombres armados se lo llevaran a la fuerza.

En Villagrán, alrededor de 13 restos habían sido dejados en piletas de riego, cerca de Santa Rosa de Lima, también el 4 de enero. La zona de cultivos aledaña a la colonia Emiliano Zapata se intervino varios días.

Los colectivos de búsqueda del estado son una parte fundamental, ya que su labor de rastreo es en muchas ocasiones son el primer filtro y también la fuente primaria de hallazgos de fosas clandestinas.

Miembros de Luz y Justicia alertaron a las autoridades sobre los resultados en labores de rastreo de La Tinaja a finales de enero. Unos días después, se reportaron 33 cuerpos y 48 restos óseos entre dicha comunidad y Francisco de Tavera. Según las buscadoras, había cadáveres ocultos en pozos de agua en desuso, cuya profundidad sería de hasta 180 metros. Este hecho se convirtió en el descubrimiento más grande del estado en este año.

Por ese mismo periodo, en Cortázar, la Fiscalía del Estado y colectivos de búsqueda también comenzaron trabajos de búsqueda entre Valencia de Fuentes y Sauz de Fuentes. El presidente municipal, Mauricio Estefanía afirmó que, pese a no tener las cifras exactas, había más de 15 cuerpos en la zona.

Guanajuato sigue siendo un estado de cementerios ilícitos en donde la Fiscalía del Estado mantiene un hermetismo que, presuntamente, justifica con protocolos de investigación que no terminan. Lo que tampoco parece concluir son las desapariciones y el descubrimiento de fosas.