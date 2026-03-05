Gobierno estatal mejorará condiciones de vida para familias ladrilleras de León

León, Guanajuato.- El Gobierno de la Gente reafirma su compromiso con las y los habitantes de la comunidad de Ladrilleras y zonas aledañas, para mejorar sus condiciones de vida con acciones en materia de salud, apoyos en empleos temporal y seguimiento a los hornos ecológicos MK2 que ya están en proceso.

En comunidad de Ladrilleras del Refugio, el Secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, encabezó una reunión informativa con dependencias estatales y el municipio de León, para dialogar con los habitantes de la zona y atender sus inquietudes y demandas.

“La Gobernadora nos ha pedido que tengan la información de primera mano: para nosotros es prioridad arrancar los hornos pendientes en el mes de marzo, y vamos a presentarles los apoyos de empleos productivos para apoyar a aquellos que no produzcan ladrillo”, señaló el Secretario de Gobierno.

Por su parte el Secretario de Salud, Gabriel Cortés Alcalá, comentó que la Gobernadora ha instruido que se mantenga la política de “cero rechazo” a fin de que se atiendan en el Hospital General Regional a todos los ciudadanos, sin importar la institución de salud que pertenezcan. Además, aseguró que se brinda atención a los habitantes a través de la Unidad de salud en Loza de los Padres y en Duarte, para la toma de muestras de laboratorio a aquellos ciudadanos que tengan padecimientos crónicos, haciendo énfasis en la medicina preventiva, por lo que invitó a los ciudadanos a acercarse para su atención.

Otra de las prioridades de los gobiernos estatal y municipal es brindar certeza jurídica y seguridad patrimonial a las familias de Ladrilleras, por lo que Pablo Arturo Elizondo Sierra, Secretario del Ayuntamiento de León, comentó que están listas las condiciones y los estudios técnicos para iniciar el proceso de escrituración de los patios de trabajo.

Por lo que de esta manera, el Ayuntamiento de León y la alcaldesa Alejandra Gutiérrez mantienen su firme compromiso de regularizar y escriturar, refrendando su compromiso por León.

La Secretaría de Economía anunció que comenzará, en una primera ronda, a citar a los poseedores enlistados en el padrón de proyectos productivos, para integrar expedientes; en una segunda ronda se armará el expediente de los poseedores que aún no habían registrado proyectos productivos, seguida de una tercera ronda, en donde los demás avecindados en el polígono que no son poseedores podrán inscribirse en los programas generales que la Secretaría tiene para la activación económica.

En tanto, la PAOT dará seguimiento a que las quemas de ladrillo se lleven a cabo de manera ordenada y establecerá visitas de inspección para el cumplimiento de los acuerdos. Cabe resaltar que, con la construcción de los nuevos hornos ecológicos MK2 se beneficiará no solo a la comunidad de Ladrilleras sino a toda la ciudad de León, mejorando la calidad de aire para las y los leoneses.

En la reunión participaron el Dr. Gabriel Cortés Alcalá, Secretario de Salud; Karina Padilla Ávila, Titular de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado (PAOT); Luis Andrés Álvarez Aranda, representante de la Secretaría de Economía; Christopher González Navarro, Subsecretario de Gestión Ambiental de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente; Pablo Arturo Elizondo Sierra, Secretario del Ayuntamiento de León; Roberto Mario Enríquez Carrillo, Subsecretario de Servicios a la Comunidad; y Baltazar Zamudio, Coordinador de Asesores de Secretaria de Gobierno.

De este modo, desde el Gobierno de la Gente se refrenda la voluntad y disposición para seguir atendiendo y apoyando a las y los habitantes de Ladrilleras del Refugio y zonas aledañas, a través de un trabajo integral y coordinación interinstitucional.