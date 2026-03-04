Aprueban dictamen para crear padrón de periodistas y personas buscadoras

Guanajuato, Guanajuato.- La Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables aprobó el dictamen de la iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Guanajuato, con el objeto de crear el padrón de periodistas y personas buscadoras, así como considerar a ambos grupos sociales en los programas sociales brindados anualmente por la administración estatal.

En seguimiento al orden del día, se aprobó la metodología para el estudio de la iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato, con el objeto de que el Consejo Consultivo de la Procuraduría de los Derechos Humanos se integre por cuando menos una persona que sea indígena o afromexicana.

Acordaron pedir opinión a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato; a la Consejería Jurídica del Ejecutivo; y al Instituto de Investigaciones Legislativas; se subirá la propuesta a la página web del Congreso del Estado para consulta y participación ciudadana; se llevará a cabo un proceso de consulta a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Posteriormente, se realizará una mesa de trabajo con las autoridades mencionadas.

La morenista Plásida Calzada Velázquez solicitó agregar en el cúmulo de opiniones al Consejo Estatal Indígena del Estado de Guanajuato. La propuesta fue aprobada por unanimidad.

También, se avaló el solicitar información a diversas autoridades para dar respuesta a los siguientes puntos de acuerdo:

Primero, para exhortar a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato para que, en el ámbito de sus atribuciones, inicie una investigación amplia e imparcial con enfoque de género e interseccional, respecto de los presuntos actos de discriminación cometidos en agravio de las personas comerciantes del grupo denominado La Josefa, derivados del operativo de desalojo del 14 de abril de 2025 y de la negativa sostenida del Gobierno Municipal de León para otorgarles espacios de venta en la temporada decembrina, considerando de manera integral las circunstancias particulares de las personas afectadas, incluidas sus condiciones económicas, sociales y laborales, así como los posibles impactos diferenciados que las decisiones de la autoridad municipal hayan generado en sus medios de vida, su acceso a oportunidades productivas y su trato frente a otros grupos de comerciantes que han sido permitidos en la misma zona. La propuesta fue aprobada.

Segundo, dirigido a la Secretaría del Nuevo Comienzo para que efectúe una metodología participativa que involucre a la población guanajuatense, tendiente a obtener la información relacionada con la estructura, organización y cultura de los pueblos, considerando la autoadscripción indígena y así las comunidades ubicadas en Don Francisco, Ex Hacienda de Peña Blanca, San Martín de la Petaca, Tierra Blanca de Abajo, ambas de San Miguel de Allende; Fracción de Guadalupe, Peña Blanca Dos y Peña Blanca de Cieneguilla pertenecientes al municipio de Tierra Blanca; San Agustín de Comonfort; Urireo, Salvatierra y demás comunidades que se autoidentifiquen como indígenas, obtengan el reconocimiento, la constancia que permitan su inscripción en el Padrón de Pueblos y Comunidades Indígenas de esta entidad federativa.

El diputado González Espinosa refirió que la Secretaría del Nuevo Comienzo carece de facultades en la materia, precisando que es la Secretaría de Derechos Humanos la entidad responsable de gestionar el Padrón de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Asimismo, informó que dicha dependencia ya se encuentra brindando asesoría a los poblados de Don Francisco, San Martín de La Petaca, Tierra Blanca de Abajo y San Agustín para formalizar su proceso de registro.

Y tercero, para exhortar a la Secretaría del Bienestar para que desarrolle, coordine e implemente políticas públicas específicas que reconozcan, visibilicen y atiendan las necesidades de las personas con discapacidades ocultas.

De igual manera, para que establezca protocolos de atención que contemplen ajustes razonables, campañas de sensibilización y mecanismos de detección y eliminación de barreras, asegurando un trato digno e inclusivo que fomente su plena participación en la sociedad.

También acordaron dictaminar en sentido positivo el punto de acuerdo para exhortar a la gobernadora del estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para que instruya en todo lo necesario a sus colaboradores para atender integralmente la problemática productiva del sector ladrillero en León, específicamente las y los titulares de la Secretaría de Economía, la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, la Secretaría de Salud, La Secretaría del Nuevo Comienzo, el Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad y Tú Puedes Guanajuato; asimismo, para que en el ámbito de sus atribuciones instruya a la Secretaría de Derechos Humanos a realizar una investigación participativa sobre las ladrilleras en el Estado de Guanajuato a fin de que se encuentren alternativas de solución a su problemática. La propuesta fue aprobada y el morenista David Martínez Mendizábal celebró el hecho, pues es uno de los temas a los que más trabajo legislativo le dedica.

Lo que sí batearon fue la propuesta de reconocer lo relacionado con la situación que vive el pueblo cubano, con la opinión en contra de la petista Carolina León Medina y el morenista Martínez Mendizábal.

En la reunión estuvieron presentes las diputadas Plásida Calzada Velázquez (presidenta) y Ana María Esquivel Arrona; y los diputados Jesús Hernández Hernández, Oscar Enrique González Espinosa y David Martínez Mendizábal. También se contó con la participación de la diputada Carolina León Medina, en calidad de invitada.