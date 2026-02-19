Más de 20 mil estudiantes guanajuatenses participarán en el “Mundialito Escolar 2026”

Pueblo Nuevo, Guanajuato.- Guanajuato forma parte del Mundialito Escolar 2026, con una participación estimada de más de 20 mil estudiantes de primaria, secundaria y media superior.

Esta iniciativa nacional es impulsada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las autoridades educativas de las 32 entidades federativas, entre ellas Guanajuato.

El arranque en el estado se realizó en la Escuela Primaria José María Morelos, ubicada en la comunidad Progreso de la Unión, municipio de Pueblo Nuevo.

Durante el evento, el secretario de Educación de Guanajuato, Luis Ignacio Sánchez Gómez, dirigió un mensaje a la comunidad escolar: “Hoy inicia en todo el país el Mundialito Escolar. En cada escuela de México arranca esta gran fiesta deportiva que nos une como comunidad. Queremos que se preparen, que den lo mejor en cada partido y que sueñen en grande”.

Además, informó que los equipos que logren avanzar en las distintas etapas tendrán la oportunidad de disputar la gran final en el emblemático Estadio Olímpico Universitario, en Ciudad Universitaria, un escenario histórico donde se inauguraron los Juegos Olímpicos de México 1968.

“Hay que aplicarnos, competir con entusiasmo y trabajar en equipo para llegar hasta ahí”, destacó, al convocar a las y los estudiantes a dar su mejor esfuerzo en cada encuentro.

El Mundialito Escolar se enmarca también en las acciones que impulsa el Gobierno de la Gente rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, promoviendo en las escuelas el trabajo en equipo, el respeto y la inclusión, y fomentando un ambiente mundialista entre las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Guanajuato.

Como parte de la gira de trabajo en Pueblo Nuevo, el titular de la SEG visitó también la Telesecundaria 967 de Progreso de la Unión y la Secundaria Ignacio Manuel Altamirano, en la zona centro, para conocer sus necesidades y reforzar la labor educativa.

Acompañaron al secretario la subsecretaria de Educación, Guadalupe Valenzuela Ríos; el presidente municipal de Pueblo Nuevo, Leonardo Solórzano Villanueva; la delegada regional Emelyn Zaragoza, así como autoridades escolares y personal docente.