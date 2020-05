“Mi esposo me golpeó por no tener la comida lista a tiempo”: Ama de casa irapuatense

Irapuato, Guanajuato.- “Mi esposo me golpeo por no tener la comida lista a tiempo”, así lo dijo María “N” tras contar lo que ha sufrido últimamente con el papá de sus dos hijos.

Durante la cuarentena por el coronavirus se incrementaron en un 50 por ciento las denuncias por violencia intrafamiliar, informó la directora del Instituto de la Mujer Guanajuatense (IMUG), Anabel Pulido López.

Hace un par de semana la directora detalló que del 15 de marzo al 7 de abril, se han recibido 196 quejas de mujeres que han sufrido algún tipo de agresión.

María “N” ama de casa y madre de dos hijos contó que últimamente su esposo esta irreconocible ya que lo despidieron de la empresa en donde trabajaba y está todo el día en casa.

“Últimamente se ha convertido en una persona violenta, le grita mucho a mis hijos, me golpeo hace unos días por no tener la comida lista cuando él ya estaba sentado en la mesa, me grita todo el tiempo, me ofende con sus palabras cada vez que encuentra oportunidad y no lo voy a justificar, sé que todos pasamos por malos momentos pero él no volverá a ponerme una mano encima” mencionó.

Así como María hay muchos más casos en el municipio y en el estado de Guanajuato en los cuales la violencia familiar está latente.

Por otro lado el Observatorio Ciudadano de León (OCL) dio a conocer que Guanajuato ocupa el tercer lugar a nivel nacional en reportes de violencia familiar en el primer trimestre del presente año, con un total de 17 mil 445 denuncias al 911.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó que de las casi 4 millones llamadas que se recibieron a nivel nacional, el 4.29% fueron por violencia familiar.