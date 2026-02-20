“Mega Bachetón”: repavimentarán carretera Irapuato – León

Irapuato, Guanajuato.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la puesta en marcha del programa de repavimentación de carreteras federales en Guanajuato denominado “Mega Bachetón”, mediante el cual se intervendrán cerca de 380 kilómetros de la red federal libre de peaje en la entidad, entre ellas la carretera Irapuato, León.

La mandataria detalló que la red federal libre de peaje en el estado comprende alrededor de mil 100 kilómetros, por lo que con esta intervención se estará atendiendo cerca del 40 por ciento del total durante este año, principalmente con trabajos de repavimentación.

“Con el Mega Bachetón estamos interviniendo cerca de 380 kilómetros. Además, estaremos haciendo completo el bacheo de la red federal libre, que son los mil kilómetros”, explicó.

Asimismo, señaló que en materia de señalamiento se estarán atendiendo 2 mil kilómetros adicionales, como parte de una estrategia integral para mejorar la seguridad y las condiciones de tránsito en las principales vialidades del estado.

Entre los tramos prioritarios mencionó la carretera federal 45, en el tramo de Irapuato a León, una de las más transitadas de la entidad; así como la carretera 51 de Salvatierra a Celaya, donde se está utilizando el “tren de repavimentación” de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), realizando trabajos por administración directa.

También se interviene la carretera 51 en el tramo de San Miguel de Allende a Los Rodríguez, obra que, indicó, fue solicitada durante su reciente visita en el marco del Plan de Justicia. De igual forma, se realizan trabajos en la carretera 110, de Dolores Hidalgo a San Luis de la Paz, y en la 43, de Yuriria a San José Cuaracurio.