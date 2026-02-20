Egresada de la UG entra a programa global de Mabe

Salamanca, Guanajuato.- Andrea Coraima Vela, egresada de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica de la División de Ingenierías del Campus Irapuato–Salamanca, fue seleccionada entre 250 postulantes para participar en el programa Ingenieros Globales MABE.

El programa es una iniciativa de formación de alto impacto, con una duración de tres años, diseñada para recién egresados(as), principalmente de ingeniería mecánica o mecatrónica, en el que se busca desarrollar talento joven mediante rotaciones, proyectos de innovación, más de 60 cursos y una maestría en ingeniería. Se enfoca en áreas de diseño, tecnología y proyectos, con sede en la ciudad de Querétaro.

De acuerdo con Cristian Torres Cervantes, Coordinador de Atracción de Talento MABE, la participación de las y los egresados de la Universidad de Guanajuato destaca por el alto nivel de preparación, compromiso y talento demostrado a lo largo de las distintas etapas de selección.

Por su parte, Andrea Coraima comentó que ha sido una experiencia retadora y transformadora desde el inicio del proceso, el cual le permitió conocerse más, no solo a nivel técnico, sino también en aspectos como liderazgo, comunicación, trabajo en equipo y toma de decisiones.

Para ella, esta oportunidad es de gran valor por la confianza que se brinda a personas jóvenes, incluso sin experiencia previa en el campo, no solo dentro del programa, sino también en otras vacantes.

En particular, mencionó que el programa no busca únicamente buenos promedios o conocimientos técnicos, sino también personas íntegras, con curiosidad, creatividad y gran actitud. Además, de representar una oportunidad significativa para trabajar y aprender en el ámbito profesional mientras se cursa una maestría.

Asimismo, recomendó a quienes estén considerando participar que sean auténticos y confíen en su historia, en su potencial y en todo lo que han construido, incluso fuera del salón de clases. Cada experiencia suma, y este programa realmente lo reconoce.

En la convocatoria 2025, el programa recibió un total de 250 postulaciones, de las cuales 20 correspondieron a personas egresadas de la Universidad de Guanajuato. De ese grupo, tres personas candidatas avanzaron a la etapa final del Assessment Center, en la cual participaron 30 estudiantes provenientes de diferentes universidades del país, reflejando el alto nivel de competitividad del proceso.

Como resultado, hubo cuatro lugares disponibles para esta edición del programa, uno de ellos asignado a la estudiante de la UG. La convocatoria se abre anualmente. El programa es reconocido por impulsar el desarrollo de talento joven dentro de la compañía, destacando la participación de nuevas generaciones en proyectos de alto nivel.

Así como, Andrea, miles de jóvenes encuentran su camino en la UG. Conoce más sobre el programa educativo de Licenciatura en Ingeniería Mecánica ofertado en el Campus Irapuato-Salamanca (sede Salamanca) en: https://www.ugto.mx/admisionug/oferta-academica/57-ingenieria-mecanica-campus-irapuato-salamanca-sede-salamanca.