Harfuch destaca 16 detenidos por extorsión en el estado; 7 son prioritarios

Irapuato, Guanajuato.- El secretario de seguridad Federal Omar García informó que en materia de extorsión en Guanajuato 16 personas fueron detenidas de las cuales 7 se consideran objetos prioritarios. Entre los arrestos, miembros del cartel de Santa Rosa de Lima y otros líderes de grupos criminales dedicados a la extorsión y el cobro de piso fueron puestos a disposición de las autoridades del 6 de julio del 2025 al 31 de enero.

Genaro N, alias “El Silencio”: Objetivo prioritario capturado en Uriangato. Operaba entre Michoacán y Guanajuato, vinculado no solo a la extorsión, sino al robo de cajeros, narcomenudeo y privación de la libertad

Édgar Eduardo N: Detenido en San Felipe. Se le identifica como líder de una célula delictiva y se le vincula directamente con la masacre de 7 jóvenes en San Bartolo de Berrios

Gustavo N, alias “El Viejo”: Jefe operativo detenido por una amplia gama de delitos que incluyen huachicol, robo de autotransporte de carga, homicidio y venta de droga

Christian Alejandro N: Capturado en Dolores Hidalgo, señalado como jefe de célula y principal generador de violencia relacionado con el cobro de piso y secuestro

Integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL):

En Dolores Hidalgo, se capturó a Agustín N, alias “El Logan”, quien presuntamente administraba bares utilizados como fachada o puntos de operación para el cártel. Asimismo, en Celaya cayeron Luis Francisco N, alias “El Piolín”, a quien se le aseguraron armas de alto poder y vehículos blindados, y César Moisés N, alias “El Matolé”, vinculado al ataque armado contra la Guardia Nacional en Apaseo el Alto donde murió un agente.

Las capturas se extendieron a municipios como Cortazar, San Luis de la Paz y San Miguel de Allende, donde también fue detenido Edgar Eduardo N, alias “La Lombriz”.