Me gustaría ser alcalde nuevamente de Pénjamo: Pedro Chávez Arredondo

Pénjamo, Guanajuato.- El ex presidente de Pénjamo, Pedro Chávez Arredondo, detalló que le encantaría poder ser alcalde nuevamente, entre sus objetivos está el generar apoyo al campo con dinero que se recupere y duplique; la creación de espacios de almacenamiento de granos y la llegada de empresas que aminoren los problemas de traslados y otras circunstancias que han llevado a un rezago entre la población que lo requiere.

¿Cuál fue la visión que tuviste como alcalde?

Veía un Pénjamo que necesitaba crecer, para ello necesitaba estar comunicado, yo decía que, en vez de ponerle puños de tierra a los caminos, era ponerle carpeta, al igual que en la cabecera municipal, porque se perdía la gente en esos baches.

Torres Landa tuvo una gran visión, fue la creación de bulevares, en aquel tiempo había muchos rezagos, veía que era posible resolver problemas, le dimos agua a 60 comunidades, logramos construir 52 kilómetros de carreteras asfaltadas, había que poner orden en el municipio, lo que provoca que no tengamos turismo, ni fuentes de empleo.

¿Cuáles son cinco obras o acciones más importantes que recuerdes?

Dos bulevares, El Degollado, Aldama y Manuel Doblado en Santa Ana Pacueco

Puente de la comunidad El Mármol

El Hospital Regional

La carretera San Gabriel-La Granjena

Carretera Corrales de Rabago-Numarán

La llegada de las empresas Carharrt, tequilera Corralejo y una zapatera

“Me dijeron en el Mármol que tenían muchos años que querían el puente y les dije que se las iba hacer antes que me fuera, no solamente un presidente se tiene que conformar con lo que le llega de la federación, sino que tiene que atraer recursos”

¿Cómo calificarías tú gobierno?

Nuestra administración fue fructífera en varios aspectos, hicimos mucha obra por administración, en aquel tiempo me mandaron hacer una auditoría integral, no me encontraron ninguna obra que no estuviera bien hecha, ni mal ejecutada. Tengo una calificación buena, siendo un buen maestro tendríamos el 8.5 o 9, salvo lo que piense la gente, hasta el momento sigo teniendo acercamiento.

¿Te gustaría ser presidente nuevamente, por qué?

“Me gustaría ser presidente nuevamente, Pénjamo tiene un potencial enorme. Hay programas que podrían reactivarse, eran como crédito a la palabra, donde ayudabas al campesino, ese programa lo recuperaría, poniéndole un ejemplo 20 millones de pesos el primer año, el segundo año meter otros 20 y recuperar en el tercero los 40 y apostar otros 40 millones de pesos y si eso lo lograríamos, podríamos a financiar a gran parte de los campesinos temporaleros.

Qué pasa con los campesinos, les dan insumos muy caros y no tiene capital para tener esos productos, que podríamos hacer, comprar de manera directa los fertilizantes, a lo mejor se pone una casa comercial, tiene el beneficio de tener insumos baratos y ser socios de esa empresa.

¿Qué opinas del Gobierno federal?

En el aspecto del campo, está abandonado, se iba a dar un apoyo de toneladas de maíz y trigo, pero en Guanajuato donde somos buenos productores de todo, no es un gran beneficio. La federación debe ser un generador de confianza donde se establezcan empleos.

Es más fácil que te quiten un camión porque no tenía una placa y ahí son tan estrictos, porque con la delincuencia no pasa nada, como es posible que con gente de bien tratan a la gente mal y como en la seguridad como se va a pensar que con besos y abrazos se va a resolver.

Ahorita podríamos decir que, con el problema de la salud, estamos peor, con falta de medicinas para cáncer para los niños, sin guarderías, el tema del Covid-19 pésimo; la meta de AMLO es para pagar votos clientelares, cancela el seguro popular y se mete el INSABI y ahora que QUINSABI, no hay ningún tipo de apoyo, no hay medidas económicas que ayuden al impulso.

A Pemex le siguen metiendo dinero a una empresa que no genera, que es una empresa que no va a funcionar, parece que es más redituable extraer carbón que contamina, destruir bosques, que buscar nuevas alternativas.

¿Cuál sería tu mensaje a la población?

Creo que en realidad tenemos un fuerte potencial dentro del municipio para crecer y en el momento que sea candidato y presidente, podemos hacer que Pénjamo cambie en muchos aspectos.

Lo que un servidor pretende es que las mujeres que salen temprano que dejan a sus hijos, se necesita tener un área de trabajo y una vida calidad, buscaríamos la manera de tener un empleo.

La ley de almacenamiento el gobierno federal se viera obligado para pignorar para que el campesino tenga donde almacenar su producto, hasta que pase la época de cosecha y se venda a un buen precio tener un centro de acopio de los invernaderos, se necesitan vender empleos y crear las condiciones del municipio.

Como anécdota…

Pedro Chávez recordó que Leonardo el dueño de la empresa Corralejo, le enfatizó que por el permiso para instalarse y los trámites que realizó le cobraron 50 pesos y no hubo una suma distinta de por medio para poder llegar.

“Su pago era de 50 pesos por el permiso de alcoholes, uno de los trabajadores había llegado con un cheque y le dijimos que no valía su queque y se molestó y regreso Don Leonardo haber que había ocurrido y le dijimos que ya lo habíamos pagado y dijo ‘por primera vez en mi vida, no me han extorsionado’, se establece la tequilera Corralejo y de ahí viene la fábrica de vidrio”, dijo Pedro Chávez.