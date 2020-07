Manifestantes irapuatenses Anti-AMLO siguen en pie de lucha

Irapuato, Guanajuato.- La mañana de este sábado 11 de julio irapuatenses del grupo FRENAAA (Frente Nacional Anti- AMLO) se manifestaron pacíficamente desde el puente de Guadalupe hasta el bulevar Lázaro Cárdenas aproximadamente.

Irapuatenses en caravana circulaban por las avenidas con pancartas, carteles y banderas de México que ondeaban a través de sus automóviles, haciendo ruido con el claxon de sus vehículos; Cabe destacar que no solo iban automóviles si no también se sumaron motociclistas a esta lucha.

En el transcurso un ciudadano comento que “El dinero que es de aquí es para la gente con cáncer, la gente adulta, personas en situación de pobreza no para andarlo regalando a otros países, queremos quitar a AMLO, nos quiere llevar al socialismo y comunismo y no lo vamos a permitir, queremos a alguien que este más preparado que él, no vamos a permitir que el siga en el gobierno, queremos a alguien que ame a su país” externó.

Últimamente estas manifestaciones se han llevado a cabo constantemente en el municipio y el número de manifestantes va en aumento, esperando que el gobierno de una respuesta, los irapuatense seguirán en pie de lucha.