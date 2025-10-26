Los irapuatenses Lorena Alfaro y Roberto Torres listos: elecciones 2027

Irapuato, Guanajuato.- Con la llegada de Roberto Torres Herrera y la alcaldesa Lorena Alfaro García como consejeros nacionales del Partido Acción Nacional se abre la posibilidad para que puedan buscar ser diputados federales o buscar otro cargo público, en las siguientes elecciones.

Pese a que el ser consejero nacional del PAN no implica un sueldo y tampoco define un cargo público o una candidatura, lo que si podría extender su posicionamiento dentro del partido, es la injerencia que tendrían desde el lugar en el que se toman decisiones para elegir perfiles de cara a las elecciones del año 2027.

Roberto Torres Herrera, actualmente es el director de la Oficina de Pasaportes en Irapuato, fue titular de la unidad de acceso a la información pública en uno de los periodos con el ex alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez y también, fue oficial mayor en ese mismo periodo.

En ese mismo sentido, Roberto Torres, fue regidor en el año 2012, director de control patrimonial en el año 2012 y es licenciado en derecho.

En el caso de la presidenta municipal, fue secretaria del gobierno de Irapuato en el año 2012, Subdelegada de Administración del ISSSTE en el año 2010, tesorera en el año 2026, regidora en el año 2000, Diputada local en la LIX Legislatura del Congreso de Guanajuato en el año 2003.

Además de diputada federal en el año 2015, diputada en el año 2018 y a partir del año 2021, ganó la alcaldía de Irapuato, siendo dos veces alcaldesa de manera consecutiva.