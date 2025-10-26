Salvador Castañeda presente: socorrista de Abasolo fallece

"Chavita" perdió la vida, perdiendo la batalla contra el cáncer

Redacción Notus26 octubre, 2025

Abasolo, Guanajuato.- Como socorrista, paramédico y presidente de la Cruz Roja de Abasolo, Salvador Castañeda perdió la vida, perdiendo la batalla contra el cáncer. El abasolense, fue despedido en medio del sonido de las torretas y el pase de lista de sus compañeros como un homenaje del servicio que brindó durante los últimos 39 años de su vida.

“Hoy rindo este homenaje a un hombre entregado al servicio por los demás, cuyo legado permanecerá vivo en cada acto de servicio y en cada vida salvada: Salvador Castañeda”, dijo uno de sus compañeros.

El socorrista ingresó a la Cruz Roja desde el año de 1986, “su paso por la Cruz Roja dejó huellas imborrables: enseñanzas, valores y un ejemplo de humanidad que seguirá inspirando a las nuevas generaciones de voluntarios. Su entrega fue más allá del deber; fue un acto de amor al prójimo, de fe en la vida y de servicio desinteresado” dijeron.

“Hoy despedimos a quien dedicó su vida al servicio de los demás, salvando vidas y dejando huellas imborrables de amor y entrega. Cumplió su misión en la tierra con nobleza, y su ejemplo permanecerá por siempre en el corazón de quienes conocieron su bondad y valor”, concluyeron al momento de dar el último adiós a Chava.

“Descansa en Paz amigo. SALVADOR CASTAÑEDA GONZÁLEZ: PRESENTE, PRESENTE, PRESENTE”

