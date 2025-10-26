“Tela” del SLCH ya se está despintando

Irapuato, Guanajuato.- Empresa de construcción de paneles, criticó el material que se usó para recubrir el estadio Sergio León Chávez, tras mencionar que “hoy muchos han notado cómo la malla que lo rodea empieza a perder color bajo el sol”.

La empresa señaló que “ahora imagina esa misma fachada, pero revestida con paneles de aluminio: colores que no se desvanecen, una apariencia moderna, resistente y brillante que realza cada detalle. Un material que no solo transforma la estética, sino también la durabilidad y presencia del estadio. Porque cuando se trata de construir con visión, el cambio está en los detalles”.

Hay que señalar que con la promesa de llevar al Club Irapuato a Primera División, en abril del año 2024, fue presentado el proyecto de remodelación que incluía la fachada externa, que dentro del proyecto de presentación, simulaba una estructura sólida que se supone no permitía ver el estadio.

Sin embargo, la imagen del proyecto dista de la real, porque la “membrana” elaborada con el material denominado Tenseo Frontside 381 Precontraint, parece distinta a la maqueta que había sido expuesta y que a unos meses de terminarse ya “se está desgastando los colores”.

Las obras integrales de remodelación, incluyeron mejoramiento de módulo de baños, vestidores, palcos, impermeabilización, pintura exterior, así como pilotes, cabezales y columnas; al igual en una segunda etapa se supone que va un techado en todo el estadio, aunque se desconoce de qué material se estaría instalando.

“Mucha estructura para una tela”, así algunos describieron a la “tela” que se está usando para recubrir externamente el estadio Sergio León Chávez en esta primera etapa de remodelación que se supone incluye, palcos, baños, vestidores y otras áreas.