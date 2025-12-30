Los 58 millones de pesos en semáforos empeoran circulación en Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- Luego de un primer intento fallido por mejorar la circulación vehicular en el sur de la ciudad, volvieron a poner en funcionamiento los semáforos de la avenida Santa Fe. Hubo embotellamiento menor, pero también hay menos vehículos en tránsito.

A partir de esta semana de nuevo comenzaron a operar los semáforos en los cruces de Santa Fe con acceso antiguo a Cervera y avenida Lucas Alamán -en las inmediaciones de la Fiscalía General del Estado-, el cruce con Alfredo Dugés y carretera a Paso de Perules y el acceso a la puerta 1 del fraccionamiento Manantial.

La fila en la zona de la Fiscalía llegaba a unos metros de la caseta de la autopista. Por el lado del fraccionamiento Santa Fe, la fila se extendía por unos 400 metros. El cruce que mejor funcionaba era el de Perules y Manantial, pero con una cantidad de vehículos menores a lo habitual.

La colocación de nuevos semáforos en distintos puntos de Guanajuato capital ha generado críticas entre ciudadanos y urbanistas que señalan la ubicación, la falta de estudios técnicos y la pertinencia del proyecto en una ciudad con vocación peatonal y declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad

Observan que ha habido embotellamiento en periodo de vacaciones, temporada en la que hay tradicionalmente mayor fluidez vehicular.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García, informó que han tenido que apoyar en los distintos puntos donde se realzan las pruebas y que de acuerdo con lo observado a través del sistema C-4, harán los ajustes pertinentes.

El gobierno municipal de Guanajuato invirtió casi 60 millones de pesos para colocar ocho entronques de semáforos, cuatro en vialidades municipales y cuatro en estatales. Hasta el momento, los únicos que han puesto a prueba son los de zona sur ubicados en la avenida Santa Fe. El Euquerio Guerrero, frente a Tránsito del Estado, colocaron otros tantos para regular el acceso al fraccionamiento Cúpulas, pero aún no engtran en funcionamiento.

Otros están en la calle Viznaga, donde estará el nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguir Social. En Marfil se colocaron varios más: en la glorieta El Laurel, en el puente de La Piloto y finalmente a la salida del Auditorio del Estado.