Show de pirotecnia, en Manuel Doblado

Manuel Doblado, Guanajuato.- Con motivo de la llegada del Año Nuevo, el municipio de Manuel Doblado invita a todas las familias y ciudadanos a participar en el espectáculo de pirotecnia “Noche de Luz”, que se llevará a cabo el próximo 31 de diciembre en la Plaza de Armas Insurgente José Antonio Torres.

El evento está programado para iniciar en punto de las 11:50 de la noche, minutos antes de la medianoche, con el objetivo de despedir el año que concluye y dar la bienvenida al Año Nuevo en un ambiente de fiesta, unidad y sana convivencia.

Autoridades municipales hicieron un llamado a la población para acudir con anticipación y disfrutar de este espectáculo visual, el cual busca fortalecer las tradiciones y ofrecer un espacio de celebración para las familias doblenses.

Asimismo, se exhorta a los asistentes a seguir las recomendaciones de seguridad y mantener el orden durante el evento, para que la celebración se desarrolle sin incidentes.