Hackeo masivo a instituciones mexicanas; filtran datos de SAT e IMSS

México.- El grupo de hackers Chronus liberó este martes una filtración masiva de datos de al menos 20 instituciones públicas del país. Ello afectando la seguridad fiscal, médica y física de millones de mexicanos.

Aunque la filtración estaba programada para el 31 de diciembre como una “despedida memorable” para México, el grupo criminal decidió adelantar el ataque el 30 de diciembre, en represalia por el cierre de sus canales principales en Telegram, derivado de un incumplimiento de normas por parte de los hackers.

En el ataque al Servicio de Administración Tributaria (SAT) se ha confirmado la exposición de datos de 109,730 contribuyentes, como datos activos y procesados. Los archivos filtrados vinculan de manera directa el RFC y Régimen Fiscal, además de la actividad económica, números de teléfono celular personales, entre otros.

El grupo Chronus ha liberado bases de datos que afectan a los tres órdenes de gobierno y a instituciones tanto de salud, y seguridad como de otros ámbitos.

“Queríamos ponerles en conocimiento que vamos a despedir el año con filtraciones de datos de al menos 20 instituciones… para cumplir el anuncio de darle una despedida memorable a México”, advirtió el grupo en redes sociales.

Algunas de las instituciones afectadas son: