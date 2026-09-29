IMSS Guanajuato celebra 62 años de tres espacios emblemáticos en León

León, Guanajuato.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato celebra este 28 de septiembre el 62 aniversario de la llegada e inicio de operaciones de tres de sus espacios más representativos en León: la Sede Delegacional, el Centro de Seguridad Social (CSS) y el Teatro Ignacio García Téllez.

Estos inmuebles marcaron un antes y un después en la historia del estado y consolidaron la presencia del Instituto para garantizar la protección, el bienestar y el desarrollo integral de la clase trabajadora y sus familias.

Sede Delegacional fortaleció la operación del IMSS

De acuerdo con la Representación del IMSS en Guanajuato, la llegada de la Sede Delegacional permitió comandar el trabajo institucional y optimizar la operación de hospitales, unidades médicas y administrativas en beneficio de la derechohabiencia estatal.

El espacio se convirtió en uno de los puntos centrales para coordinar las actividades del Instituto en Guanajuato.

Centro de Seguridad Social impulsa bienestar

Por su parte, el Centro de Seguridad Social ha desarrollado durante décadas actividades de prevención y mejora de la calidad de vida.

A través de cursos y talleres de capacitación, deporte, salud y desarrollo personal, el CSS ha fomentado estilos de vida saludables entre la población.

Teatro Ignacio García Téllez, referente cultural

En el ámbito cultural, el Teatro Ignacio García Téllez se ha consolidado como un referente en la región del Bajío.

A lo largo de sus 62 años, el escenario ha albergado puestas en escena, obras de teatro, conciertos y distintas expresiones artísticas que han enriquecido la vida cultural de la comunidad leonesa y del estado.

El IMSS en Guanajuato mantiene su compromiso con la población derechohabiente y busca adaptarse a los nuevos tiempos sin perder de vista su misión de brindar seguridad social integral, salud, bienestar y solidaridad a quienes construyen el presente y futuro del estado.