Localizan a Julieta, menor de 13 años desaparecida en Irapuato

Después de reportar su desaparición, la adolescente ya se encuentra con sus familiares

Redacción Notus31 enero, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Julieta Gio Martínez Vega fue localizada después de que se reportara su desaparición este 31 de enero. Según familiares, se encuentra en buen estado de salud.

En primera instancia, se informó que la menor había salido de su casa en la colonia Plan Guanajuato, por lo que rápidamente se difundió su imagen. Holas más tarde, se confirmó que Julieta ya estaba con sus familiares.

Asimismo, también agradecieron a todos los que ayudaron con su búsqueda y compartieron su ficha.

