Hackean información de 36 millones de mexicanos

El grupo Chronus reveló datos de 25 instituciones como el SAT, IMSS Bienestar y MORENA; nombres, curp, claves de elector han sido expuestos en la red

Redacción Notus31 enero, 2026

México.- El grupo Chronus cumplió su amenaza de exponer a 25 instituciones gubernamentales hackeadas, entre ellas a morena el SAT el IMSS bienestar. Nombres completos, RFC, claves de elector, direcciones y teléfonos de al menos 36.5 millones de mexicanos han sido robados.

Según estimaciones del periodista Ignacio Gómez Villaseñor, al menos 2.3 terabytes de información confidencial que correspondería a 36.5 millones de personas fueron liberados este viernes por los hackers.

De acuerdo con Chronus, esta acción corresponde a su deseo por demostrar que los protocolos de seguridad del gobierno de México son vulnerables e ineficientes. De la misma manera, anunció la creación de un grupo VIP para seguir compartiendo información.

Algunas de las instituciones son:

Servicio de Administración Tributaria (SAT)

IMSS – Bienestar (Padrón SPPA) Secretaría de Salud Federal (Insumos)

Instituto Nacional de Perinatología (INPer)

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)

Instituto Nacional de Formación Política de Morena (INFP)

Partido Morena (Padrón de Afiliados)

Gobierno del Estado de Morelos (Empleados)

COMUDE Guadalajara

Universidad Autónoma del Noreste (UANE)

