Ataque armado deja dos hombres heridos en la colonia 12 de Diciembre, en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Dos hombres resultaron heridos por impactos de arma tras registrarse un ataque armado la mañana de este sábado, en la colonia 12 de Diciembre, en el municipio de Irapuato.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:30 de la mañana, cuando las víctimas se encontraban sobre la calle San Ángel, a pocos metros de la avenida Mariano J. García. De acuerdo con versiones de vecinos, los agresores viajaban a bordo de una motocicleta, desde donde dispararon contra los dos hombres para luego darse a la fuga.

Tras escuchar las detonaciones, testigos alertaron de inmediato al sistema de emergencias 911. Minutos después, elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar y procedieron a acordonar la zona para resguardar la escena.

Vecinos informaron a las autoridades que los dos hombres resultaron lesionados, sin embargo, fueron trasladados en vehículos particulares a un hospital cercano para recibir atención médica, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos en el sitio.

El área quedó bajo resguardo de Policía Municipal y Guardia Nacional, quienes implementaron un operativo de búsqueda para tratar de ubicar a los responsables, aunque hasta el momento no se reportan personas detenidas.