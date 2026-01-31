Activan alerta de búsqueda por desaparición de niña de 13 años en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Autoridades y familiares solicitan el apoyo de la ciudadanía para localizar a Julieta Gio Martínez Vega, una adolescente de 13 años de edad, reportada como desaparecida la mañana de este sábado 31 de enero, en el municipio de Irapuato.

De acuerdo con la información proporcionada, Julieta salió de su domicilio durante la mañana y desde ese momento se desconoce su paradero, lo que ha generado gran preocupación entre sus familiares, quienes piden compartir la información para agilizar su localización.

Datos generales

•Nombre: Julieta Gio Martínez Vega

•Edad: 13 años

•Tez: Blanca

•Estatura: Aproximadamente 1.50 metros

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre la vestimenta que portaba, por lo que cualquier información que ayude a dar con su paradero es de suma importancia.