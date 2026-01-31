Activan alerta de búsqueda por desaparición de niña de 13 años en Irapuato

Familiares solicitan apoyo ciudadano para localizar a Julieta Gio Martínez Vega, de 13 años

Redacción Notus31 enero, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Autoridades y familiares solicitan el apoyo de la ciudadanía para localizar a Julieta Gio Martínez Vega, una adolescente de 13 años de edad, reportada como desaparecida la mañana de este sábado 31 de enero, en el municipio de Irapuato.
De acuerdo con la información proporcionada, Julieta salió de su domicilio durante la mañana y desde ese momento se desconoce su paradero, lo que ha generado gran preocupación entre sus familiares, quienes piden compartir la información para agilizar su localización.
Datos generales
•Nombre: Julieta Gio Martínez Vega
•Edad: 13 años
•Tez: Blanca
•Estatura: Aproximadamente 1.50 metros
Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre la vestimenta que portaba, por lo que cualquier información que ayude a dar con su paradero es de suma importancia.

Redacción Notus31 enero, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información