Ligas suspenden jornada futbolera este fin de semana

Guanajuato.- Varias ligas de fútbol amateur del estado de Guanajuato han decidido suspender la próxima jornada del fin de semana, Salamanca, Celaya, Apaseo y Valle de Santiago son los municipios en donde varias ligas han oficializado esta suspensión.

Varias ligas de fútbol del municipio de Salamanca decidieron suspender los juegos de este fin de semana después de una valoración de los riesgos de seguridad, tras los hechos ocurridos el pasado domingo en la comunidad de Loma de Flores en un campo de fútbol, en donde 11 personas perdieron la vida en un ataque armado.

Las ligas que han confirmado de manera oficial la cancelación de los partidos de la jornada de esta semana son: Liga Amistad Mayores 40, Liga Municipal Sabatina, Liga Municipal Femenil, Liga Nueva Era Gobernabeu, Liga Premier Veteranos 40+, Liga Intersemanal Residencial.

Otras ligas de otros municipios de la región también están explorando la posibilidad de suspender los juegos de este fin de semana, tal y como lo ha hecho la liga Juego de Estrellas de la Liga Guadalupana de Béisbol en el municipio de Apaseo el Grande, por su parte las ligas de Celaya han tomado la determinación de parar las ligas este fin de semana como una muestra en señal de luto por las victimas fallecidas en el ataque, tal es el caso de la Liga Municipal de Celaya.

El director de seguridad del municipio celayense mencionó que hasta el momento no hay algún riego de que la seguridad de los participantes y asistentes a los campos de juego este en riesgo, y reiteró que continuaron con las medidas de seguridad para proteger a los asistentes a los campos de fútbol.

En el municipio de Valle de Santiago; cuatro ligas se han unido a la determinación de cancelar la jornada del fin semana entre ellas se encuentran la Liga Vallense A.C.; Liga Vallense de Veteranos; Liga Santiago y de la Liga Amateur Santiago.

En el municipio de Juventino Rosas la liga Liga Municipal de Juventino Rosas tambien ha anunciado la cancelación de la jornada.

En Irapuato, hasta el momento ninguna liga se ha manifestado al respecto sobre la posibilidad de una suspensión de la jornada sabatina y dominical, sin embargo, la alcaldesa del municipio Lorena Alfaro señaló que están analizando la posibilidad de suspender los juegos del futbol amateur como medida de seguridad ante los acontecimientos suscitados en Salamanca.

Así mismo la gobernadora del estado Libia Dennise García señaló que recomienda que se suspendan los juegos amateurs de manera preventiva hasta próximo aviso.