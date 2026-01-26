Identifican a Bryan Gutiérrez, otra víctima de la masacre en Salamanca

Salamanca, Guanajuato.- Bryan Gutiérrez, fue identificado como otra de las víctimas mortales del ataque armado registrado en la comunidad de Loma de Flores en Salamanca.

Bryan se encontraba en los campos de fútbol de dicha comunidad cuando sucedió el ataque; él es la segunda víctima reconocida de la comunidad de San José Temascatío, de donde era originario, la primera fue Charly Moreno, baterista del grupo Reencuentro Norteño.

Bryan era un joven de alrededor de 23 años de edad, complexión robusta, alto y según algunas reseñas en redes sociales, se refieren al joven como una persona apreciada por la comunidad.

Familiares, amigos y vecinos de San José Temazcatío se unieron en muestras de solidaridad ante la tragedia, acompañando a las familias Gutiérrez y Moreno en su dolor y organizando una colecta comunitaria para apoyar con los gastos funerarios de ambos jóvenes.

De acuerdo con los organizadores, se sugirió realizar donativos de 50 y 100 pesos, con el objetivo de que más personas puedan sumarse y brindar respaldo económico a las familias afectadas por este hecho violento.