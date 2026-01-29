Guanajuato mantiene baja incidencia de sarampión por alta cobertura de vacunación

Guanajuato.- Guanajuato mantiene baja incidencia de sarampión gracias a la vacunación, informó el secretario de Salud del estado, Gabriel Cortés Alcalá, al destacar la sólida cobertura de inmunización y las acciones permanentes de prevención y vigilancia epidemiológica.

De acuerdo con el funcionario, durante el último año se aplicaron 348 mil dosis contra el sarampión en la población infantil de Guanajuato, como resultado del trabajo coordinado de las instituciones del sector salud y de la vacunación permanente en los 46 municipios, a través de centros de salud y campañas intensivas.

Precisó que, de enero de 2025 a la fecha, el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG) ha aplicado 266 mil 434 dosis. De estas, 67 mil 190 correspondieron a niñas y niños de un año de edad, lo que representa un avance del 93% de la meta; 71 mil 499 a menores de 18 meses, con un cumplimiento del 99%; y 96 mil 56 a menores de seis años, superando la meta en un 41%. Además, se aplicaron 4 mil 720 primeras dosis y 26 mil 969 para completar esquemas.

En conjunto, las instituciones del sector salud —IMSS, ISSSTE, SEDENA, PEMEX e ISAPEG— sumaron 348 mil 133 dosis aplicadas. Del total, 90 mil 530 fueron para población de un año (87% de avance), 93 mil 331 para menores de 18 meses (89%), y 123 mil 227 para niñas y niños de seis años, lo que permitió rebasar la meta con un 111%. Asimismo, se registraron 8 mil 277 primeras dosis y 32 mil 768 vacunas para completar esquemas.

La Secretaría de Salud estatal reiteró que continuará reforzando las estrategias de inmunización para mantener el control del sarampión y salvaguardar la salud de la población guanajuatense.