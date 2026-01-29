Penjamense “se avienta” palomazo con la cantante Yuridia

León, Guanajuato.- Un joven penjamense, conocido en redes sociales como “Tommy Zavala” ó “Tomasin El de Mary”, vivió uno de los momentos más emotivos de la presentación de Yuridia en el Palenque de la Feria Estatal de León 2026, luego de ser invitado por la cantante a subir al escenario y cantar junto a ella ante miles de personas.

La intérprete sonorense se presentó como parte del cartel artístico del palenque, uno de los escenarios más esperados de la feria, donde ofreció un concierto marcado por la cercanía con el público y la interpretación de sus temas más conocidos.

Durante el show, Yuridia se percató de un cartel que llevaba el fan penjamense, lo que llamó su atención. La cantante hizo referencia al mensaje desde el escenario y, hacia el cierre del concierto, pidió al personal de seguridad que permitiera el acceso del seguidor.

“Desde que supe que Yuridia iba a estar en León, dije que tenía que ir a verla porque es mi artista favorita. Mi sueño siempre fue cantar con ella y, cuando vio mi cartel, no podía creer lo que estaba pasando”, relató el penjamense.

Ya en el escenario, el asistente compartió micrófono con la cantante en un breve palomazo que provocó la ovación del público. “Fue un momento que todavía no me la creo, algo que Dios me regaló y que voy a guardar toda la vida”, expresó.

Tras el concierto, el penjamense agradeció el respaldo recibido en redes sociales, donde el video del momento se difundió ampliamente. “No he tenido la oportunidad de contestar cada uno de sus comentarios, pero gracias de verdad por sus buenos deseos. Para mí fue un día de sentimientos encontrados, pero al final Dios me dio otra señal de que no todo en la vida está perdido. Este momento estará marcado en mi vida”, compartió.

El episodio se convirtió en uno de los instantes más comentados del Palenque de la Feria de León, al reflejar la conexión de la artista con su público y el impacto que tuvo la experiencia en uno de sus seguidores.