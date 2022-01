“Licha” y su negocio familiar; pioneros en el Mercado Hidalgo de Pénjamo

Pénjamo Guanajuato.- Alicia Negrete, mejor conocida como “Licha” hoy en día sigue con el negocio de frutas y verduras que emprendieron sus padres Andrés Negrete y Margarita Delgado. Mismo que se estableció en el Mercado Hidalgo hace ya más de cincuenta años.

“Quienes empezaron fueron mis papás, cuando iniciaron no había muchos negocios aquí alrededor, a parte mi papá tenía su profesión. Ya son como 50 años los que tienen aquí, fuimos de los primeros en establecernos aquí dentro del mercado”, dijo Alicia.

Desde muy pequeña “Licha” a acompañado a su familia en el negocio familiar, pero desde hace veinte años la comerciante ha estado al frente del puesto.

“Yo venía a ayudarles a mis papás cuando estaba en la primaria, por las mañanas me venía aquí con ellos a ayudarles y por la tarde iba a la escuela, cuando estaba en la universidad me venía para acá los fines de semana, ya son más de 20 años los que tengo en el negocio y estoy aquí de diario”, comentó Alicia Negrete.

Una de las cosas más difíciles a las que la comerciante se ha tenido que enfrentar es el derrame cerebral que sufrió su madre.

“Ahorita estoy sola yo aquí en el negocio, antes estaba con mi mamá, pero ella ahorita ya no me puede caminar, me le dio un derrame cerebral y está paralizada de la mitad, sus piernas ya no las puede mover”, externó la comerciante.

Pese a tener una carrera y tras las críticas de otras personas, “Licha” se siente orgullosa del negocio familiar, mismo que le ha dado muchas satisfacciones.

“Soy odontóloga, muchos compañeros me preguntan por qué no me quedo más tiempo como odontóloga, pero yo les digo que, para mí, a mí no me da vergüenza estar en el mercado, es algo que me gusta, de aquí me forme, con el sacrificio, constancia, las lágrimas no nos hubiéramos formado. Este negocio significa mucho, me es muy gratificante, aquí nos formaron ellos, con mucho esfuerzo. Mucha gente nos dice – ¿Y no les da vergüenza estar en el mercado? -, y no, porque de aquí nos formaron, de aquí salimos adelante y de aquí sacamos para comer”, expuso Alicia Negrete.

Uno de los recuerdos que Alicia tiene de su infancia es no poder jugar en el mercado, sino que su tiempo de juego era por la tarde, al cerrar el mercado.

“Nosotros nunca jugamos en el mercado, muchos si ponían a sus hijos a jugar, pero nosotros nunca, mis hermanos también le ayudaban a mis papás y a él en la tarde nos dejaba jugar en la calle en un rato, jugábamos a lo que ya no se juega ahora y nos cuidaba, pero en el mercado era trabajo”, compartió “Licha”.

Tras todo este tiempo en el comercio, Alicia ha pensado en retirarse del negocio, pero su madre no la deja.

“Yo le he dicho a mi mamá que ya nos retiremos que ya cerremos el negocio y ella me dice que no, y mientras ella no quiere que se quite aquí vamos a estar, se venda o no se venda aquí vamos a estar”, dijo Alicia Negrete.

Finalmente, “Licha” mando un mensaje a los penjamenses.

“Que es muy bonito dejarles bonitas costumbres a sus hijos, enseñarles lo que en verdad es un trabajo honrado, un comerciante nunca debe sentirse triste, debe estar alegre y orgulloso de lo que hace porque hace un trabajo honrado y aquí estaremos con una sonrisa para alégrales el día”, finalizó “Licha”, Alicia Negrete.