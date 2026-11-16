Salamanca, Guanajuato.- El cuerpo de un hombre fue localizado dentro de una camioneta sobre un camino terracero rumbo a la comunidad de La Jaulilla, en Salamanca. Presuntamente se trata de una persona previamente privada de la libertad en la Colonia del Parque, donde también ocurrió un homicidio.

El hallazgo fue aproximadamente a las 11 y media, unas horas antes del hecho frente a la INFOPOL. La víctima estaba en el vehículo abandonado y presentaba impactos de bala.

Aparentemente, el cuerpo el cuerpo corresponde a un joven con relación de parentesco con la persona asesinada en la Colonia mencionada.

Se espera que las autoridades se esclarezcan el móvil de los hechos, así como la identidad de ambas personas.