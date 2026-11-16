Guanajuato.- A través de un comunicado compartido por distintas agrupaciones campesinas, se informó de la concentración de productores en 15 puntos carreteros de Guanajuato. El bloqueo este 17 de noviembre, según un comunicado, estará determinado en función de la respuesta de las autoridades ante las peticiones de los involucrados.

En el estado, las asociaciones coordinarán la movilización son la Confederación Agropecuaria de México (COAGROMEX), el Comité Pro-mejoramiento del Agro Guanajuatense (cpmag), la Asociación de Productores de Crucíferas y Hortalizas del Norte del Estado de Guanajuato (APCHNEG) y la Asociación Agrícola Local Independiente de Agricultores de Granos y Hortalizas del Municipio de Dolores Hidalgo C. I. N. (AALDH).

Lista de tramos carreteros de Guanajuato posiblemente afectados

Carretera 90 a la altura del entronque a Pueblo Nuevo, ambos sentidos (COAGROMEX)

Carretera 90, a la altura del entronque La Herradura, ambos sentidos (COAGROMEX)

Carretera 90 a la altura del entronque a Cuerámaro, ambos sentidos (COAGROMEX)

Carretera 90 a la altura de la Gilette, en ambos sentidos (COAGROMEX)

Carretera 45 Santa Rosa-Plan de Ayala, delante de la central de abastos de León, en ambos sentidos (COAGROMEX)

Carretera Irapuato-Siao en el entronque con la autopista Salamanca-León, en ambos sentidos (COAGROMEX)

Carretera Irapuato-Salamanca, a la altura de la gasolinera del Distrito de Riego 011, en ambos sentidos (COAGROMEX)

Carretera 45 a la altura del Puerto Interior, en el sentido León-Silao (CPMAG)

Carretera 45 a la altura del Puerto Interior en el sentido Silao-León (CPMAG)

Autopista León-Aguascalientes a la altura de la caseta Plan de Ayala, en sentido Aguascalientes-León (CPMAG)

Autopista León-Aguascalientes a la altura de la central de abastos de León, en sentido León-Aguascalientes (CPMAG)

Carretera Celaya-Salvatierra a la altura de Rincón de Tamayo, en el sentido Celaya-Salvatierra (CPMAG)

Carretera Celaya-Salvatierra a la altura del entronque a Tarimora, en el sentido Salvatierra-Celaya (CPMAG)

Carretera 57 a la altura del entronque con Doctor Mora en ambos sentidos (CPMAG)

Libramiento Irapuato a la altura de las gasolineras Las Gemelas, en ambos sentidos (CPMAG)

Carretera 57 a la altura del entronque con San Luis de a Paz, ambos sentidos (APCHNEG Y AALDH)

Se espera que el sector agrícola comience a hacer presencia a partir de las 8 de la mañana de este martes. Al parecer no se tiene definido realizar un bloqueo, sin embargo, se informó que esto dependerá de los acuerdos que se logren alcanzar con el gobierno federal.