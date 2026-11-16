Guanajuato, Guanajuato.- El pasado miércoles 11 de noviembre, la Plaza Allende fue la última sede de Exhibir También Es Hacer Cine 5. Con la proyección gratuita de Cocodrilos, de J. Xavier Velasco, Cine La Mina cerró una edición que comenzó el 3 de octubre en Salamanca y que durante casi seis semanas llevó cine mexicano a plazas, canchas, comunidades mineras y las puertas de un panteón.

Una clausura sobre el oficio de contar

Cocodrilos es el primer largometraje de J. Xavier Velasco, un thriller sobre la violencia contra periodistas. Su protagonista es Santiago Ortiz, un fotoperiodista joven de Veracruz que retoma la investigación que su mentora, Amanda, no pudo terminar antes de ser asesinada. La película se estrenó mundialmente en el Festival de Cine Latino de Chicago en abril de 2025 y compitió después por el Premio Mezcal del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Este año recibió seis nominaciones al Ariel, entre ellas la de mejor ópera prima.

Fue la cuarta función del programa en la Plaza Allende, después de Portento, de Ya no estoy aquí con fiesta sonidera y de El lugar de la ausencia, proyectada junto con Amnistía Internacional y VOZHA AC, y acompañada del cortometraje Un día cualquiera, realizado con familias buscadoras de Guanajuato capital.

Trece funciones, diez sedes, tres municipios

La edición reunió 11 largometrajes mexicanos, una selección de cortometrajes animados y una muestra de cortometrajes guanajuatenses. Abrió en la Plaza Cívica Miguel Hidalgo de Salamanca con La Mina en Corto, Edición Salamanca, seis cortometrajes realizados en la ciudad, con curaduría de Claudio Paul Salas y en colaboración con el municipio.

En Guanajuato capital, la pantalla llevó Domingo a la cancha de la Deportiva Torres Landa, en Noria Alta; los cortometrajes animados de Animasivo CDMX a Llanos de Santa Ana; El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja) a Mineral de la Luz; Moscas a la Plazuela de Cata; La raya a Mineral del Cubo, y Huachicolero a la cancha del Barrio de Santa Fe. En Abasolo, la comunidad de Ojo de Agua vio No dejes a los niños solos. La noche del 1 de noviembre, cientos de personas se reunieron afuera del Panteón de Sangre de Cristo para ver una versión restaurada de Macario, de Roberto Gavaldón.

Formar a quienes exhiben

La edición incluyó una sesión de formación e intercambio para proyectos de exhibición del estado, realizada el sábado 24 de octubre en Casa Cuévano, en modalidad presencial y virtual. La moderó Leslie Borsani, exhibidora, programadora y distribuidora de cine, y fundadora de Cine La Mina.

La primera parte se dedicó a las claves para aplicar a la convocatoria del Programa de Fomento al Cine Mexicano (Focine) en sus vertientes de exhibición. La segunda buscó que los proyectos se reconocieran entre sí y sentaran las bases de un trabajo en red a nivel estatal. Participaron once iniciativas de Guanajuato, León e Irapuato: Casa Cuévano, Cine Club Clandestino, Cine Club de la Universidad de Guanajuato, Cine con A, Cine La Mina, Dcine_ma, Festival Internacional de Cine de Horror AURORA, GuanajuaTour, cine de Guanajuato para el mundo, Le petit rex, Me veo en ella y Pantalla Abierta.

En México existe una oferta limitada y fragmentada de formación especializada en exhibición cinematográfica. Con este encuentro, Cine La Mina dio continuidad al Taller Virtual para Exhibidorxs de 2025 y puso el acento en los proyectos guanajuatenses.

Diez años

Exhibir También Es Hacer Cine 5 coincidió con los diez años de Cine La Mina, proyecto cultural independiente de Guanajuato dedicado a la exhibición, la formación de públicos y la mediación cultural. El programa parte de una convicción: una película se completa cuando encuentra a sus públicos, y hacer posible ese encuentro también es una forma de crear.

Cine La Mina agradece a las comunidades que recibieron la pantalla, a las y los realizadores que acompañaron sus películas, al municipio de Salamanca, a Casa Cuévano, a VOZHA AC, a Ambulante Presenta y a los proyectos de exhibición que se sumaron a esta edición.

Proyecto realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), a través del Programa de Fomento al Cine Mexicano (Focine).