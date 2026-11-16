‘Sacan’ a salmantino de su casa y lo matan frente a academia policial

Salamanca, Guanajuato.- Presuntos sicarios asesinaron a un hombre luego de sacarlo de su casa en la Colonia del Parque, en Salamanca. Tras el hecho, también se reportó la supuesta privación de la libertad de su hijo frente a las instalaciones del Instituto para la Formación Policial (Infopol).

Cerca de las 5 y media de la mañana, según los reportes preliminares, hombres armados arribaron a una vivienda y derrumbaron la puerta para sustraer a dos personas. Una de ellas fue asesinada a balazos en la vía pública, mientras que la otra fue subida a un vehículo con rumbo desconocido.

De acuerdo con testigos, los presuntos responsables del acribillamiento del hombre se habrían llevado a su hijo.

Guardia Nacional y Policía Municipal atendieron el reporte del ataque y delimitaron la zona dónde quedó el cuerpo tendido para el arribo de personal de SEMEFO. La Fiscalía ya inició una carpeta de investigación.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima mortal así como de la presunta privada de la libertad.