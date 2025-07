Leti tenía dos años y fue enterrada debajo de un sillón en su casa

Chimalhuacán, Estado de México.- Leti tenía dos años y vivía con su hermana de aproximadamente 4 años, su madre y su padrastro en la colonia San Pablo en Chimalhuacán, Estado de México. Aparentemente, la menor fue asesinada a machetazos por su padrastro y él y su madre ocultaron su cuerpo enterrándolo en el piso de su casa y cubriendo la zona con un sillón.

El 3 de julio, las autoridades atendieron al reporte supuestamente realizado por los abuelos de la pequeña, cuando en una visita a sus nietas, notaron que Leti no estaba en la casa y que su hermana tenía signos de violencia física. Al llevarse a la niña, ella les confesó las agresiones que habían sufrido ambas, así como el crimen y el lugar donde se encontraba el cuerpo de la menor.

El abuelo regresó a comprobar el testimonio de su nieta y él y su esposa informaron a las autoridades de lo ocurrido y de la supuesta huida de los tutores de las niñas. Según los informes de la Fiscalía, la pareja identificada como Alma Sofía N. y Bryan Jesús N., de 22 y 23 años respectivamente fueron detenidos luego de ser declarados como los presuntos responsables de la muerte de la niña.

Sus familiares señalaron que el padrastro consumía drogas, no tenía trabajo y ejercía violencia tanto a las niñas como a la madre. Asimismo, los vecinos también refirieron el maltrato que sufrían las hermanas, puesto que no las alimentaban. De acuerdo a algunos testimonios de los habitantes de la colonia, Leti no había sido vista al menos 15 días antes de su descubrimiento.

La Fiscalía catalogó el asesinato como feminicidio infantil y se espera que el juicio se lleve a cabo pronto, para dictaminar una sentencia definitiva a Alma Sofía y Bryan Jesús.