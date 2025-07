Síndico de Pénjamo “promueve” revuelta para que su hermano no sea destituido

Follow on X

Pénjamo, Guanajuato.- El síndico de Pénjamo, Ramiro Zaragoza Ramírez, público un video el que al parecer está formando una revuelta para manifestarse y apoyar a que su hermano Javier Zaragoza no sea destituido del cargo como delegado de Santa Ana Pacueco. El actual síndico al parecer estaría violentando su propio cargo, porque supuestamente no debería tener fijación de parentesco, credo, cargo público, raza, religión e inclusive filiación política.

Hay que señalar que el delegado de Santa Ana Pacueco, actualmente tiene un sueldo de 28 mil pesos mensuales, aunado a las prestaciones que ostenta en el cargo en la delegación más grande de Pénjamo y aunque hubo una elección que aprobó su hermano, puede quedar fuera del mismo cargo, cuando las causas lo ameriten, en este caso “pérdida de confianza, denuncias”, entre otros.

El síndico Ramiro Zaragoza ha sido protagonista en diversas manifestaciones, una de ellas hace más de 20 años, cuando los votos no le favorecieron a un candidato del PRD, partido al que pertenecía, detallando que “jamás ha aceptado resultados distintos a los que él cree”.

Inclusive, dijo hace unos días que, si 10 integrantes del cabildo votaban a favor “despedir” a su hermano Javier Zaragoza, él, junto a la regidora panista Ana Paola Olmedo ex encargada de la secretaría del ayuntamiento con “Goyo” Mendoza no significa que están en un error, puntualizando que aún no hay una votación de antemano ya dio por un hecho que él y la panista estarían “aliados”.

“Santa Ana Pacueco Guanajuato; no hay obra más grande que escuchar al pueblo. El pueblo se organiza, del pueblo se levanta; con el pueblo todo sin el pueblo nada; el pueblo quita el pueblo pone” escribió el morenista en una reunión en la que su hermano Javier habla sobre su posible salida.

El Síndico de Pénjamo, Ramiro Zaragoza, supuestamente desempeña un papel crucial como representante legal del ayuntamiento, al ser el encargado de salvaguardar los intereses municipales, fiscalizar los recursos públicos y asegurar la legalidad de las acciones del gobierno local, buscando el beneficio del municipio y no se una persona, en este caso su hermano.

En el video de tan sólo 34 segundos, se observan alrededor de 40 personas, entre ellas aunque no está grabado, el síndico Ramiro Zaragoza grabando el discurso de su hermano el gado Javier Zaragoza, además de otros de sus familiares.