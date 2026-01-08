La presidencia de Cuerámaro, antes fue una hacienda

Cuerámaro, Guanajuato.- La actual presidencia de Cuerámaro, fue parte de la Hacienda de San Francisco Cuerámaro. Antes de llamarse Cuerámaro, era Cuerámaro de Degollado en honor de don Santos Degollado, uno de los generales incondicionales de Benito Juárez durante la Guerra de Reforma y nacido en la ciudad de Guanajuato.

Cuerámaro tiene una amplia historia que abarca un significado profundo al formarse de un vocablo tarasco que significa “Al abrigo de los pantanos” o bien en lengua purépecha significa “lugar de ocotes” y que inicia de esa manera, porque era un territorio habitado por grupos chichimecas, principalmente Guamares.

Con el paso del tiempo, específicamente en la época colonial, se fundó la Hacienda de San Francisco Cuerámaro en 1543 por Juan de Villaseñor Orozco, convirtiéndose en un centro agrícola y ganadero y ya en el siglo XIX Agapito de Anda compra la hacienda y la divide, estableciendo la Congregación de Cuerámaro, que se convierte en pueblo y municipio en 1869.

Sabías que… La Congregación de Cuerámaro se estableció como Pueblo el 12 de noviembre de 1869, con Agapito de Anda y posteriormente, el 12 de noviembre de 1969, Cuerámaro fue elevado a la categoría de ciudad por el entonces gobernador el Estado Florencio Antillón.