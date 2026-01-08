El primer Cristero levantado en armas de México, era penjamense

Pénjamo, Guanajuato.- José Luis Gonzaga Navarro Origel, el primer cristero levantado en armas en México, es orgullosamente de Pénjamo. Con un pequeño letrero que tiene la fotografía del cristero, se recuerda al penjamense, quien vivió a una cuadra de la presidencia municipal.

“Un hogar dichoso, al que por cristo, renunció para siempre”, dice en la casa marcada con el número 50 de la calle Juárez en la zona centro de Pénjamo que es un municipio “marcado” por personajes que fueron parte de la Independencia de México como lo fue Miguel Hidalgo I Costilla.

José Luis Gonzaga Navarro Origel, nació el 15 de febrero de 1897 en Pénjamo, Guanajuato, México, su padre se llamaba José Bardomiano Navarro Navarro, tenía 38 años y su madre, María Guadalupe Origel Gutiérrez de 29 años.

El penjamense contrajo matrimonio con María Carmen Alfaro Madrigal el 5 de mayo de 1917 en Irapuato, tuvieron al menos tres hijos y tres hijas. José Luis Gonzaga Navarro Origel falleció el 10 de agosto de 1928 en su ciudad natal, a la edad de 31 años, esto luego de levantarse en armas.

A la fecha hay varias familias que siguen ostentando el apellido Navarro y que posiblemente sean descendientes de José Luis Gonzaga Navarro Origel considerado como el primer cristero levantado en armas, en México.