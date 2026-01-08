Austeridad en Comonfort: alcalde y comitiva se irán a España

Comonfort, Guanajuato.- El presidente de Comonfort, Gilberto Zárate Nieves expresó que el viaje a España en el que asistirían tanto él como su esposa, titular del DIF; el director de turismo y su hija regidora; además de otro regidor, “es una cuestión de Estado” y del propio país que obliga al municipio a ser partícipe del evento del ‘Tianguis turístico internacional’. Con un costo aproximado de 200 mil pesos, la comitiva pasará casi una semana fuera del municipio.

Al parecer en la sesión del ayuntamiento del miércoles se omitió discutir de la aprobación del presupuesto, que ya está aprobado desde el año pasado. El evento comenzará desde el 19 de enero hasta el 21 y el edil aseguro que para fortalecer el turismo en la ciudad necesita salir. “De todos modos el presupuesto se hubiera derogado en otro gasto para ese mismo fin, o sea turismo”, dijo, argumentando que el gasto ya estaba contemplado.

El director de turismo, Raúl García, dio a conocer un estimado de 20 mil pesos por persona para el viaje de ida y vuelta a Madrid. No obstante, también se contemplará la estancia y los alimentos.

Gilberto Zárate declaró que es su deber hacer acto de presencia por ser el máximo representante del municipio, ya que según afirmó, no se daría tanta importancia a Raúl García por su cargo. Además de que recalcó que “no es un viaje de placeres”, sino únicamente de negocios.

“Ya no lo podemos negar, yo decidí que así fueran las cosas”, respondió el presidente ante la cuestión que él mismo calificó como nepotismo en el ayuntamiento y las personas ‘elegidas’ para ir a Madrid al tianguis turístico.