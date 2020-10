La Peluquería Anáhuac atiende a sus clientes desde 1935 en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- La Peluquería Anáhuac es una de las más antiguas en Irapuato, pues se fundó desde el año de 1935 por el Sr. Juan Antonio Razo Morales, 85 años de experiencia avalan el trabajo de este lugar quien ha mejorado el aspecto de cientos de hombres que acuden a cortarse el cabello y rasurarse o darle forma a su barba.

En la actualidad, esta peluquería es atendida por Juan José Razo García quien aprendió de su padre este noble oficio como él le llama, pues inició desde que tenía 6 años desempeñándose como Chícharo, es decir, ilustraba zapatos y sacudía con una brocha la ropa de quienes se hacían el pelo.

Juan José comenzó a cortar cabello en el año de 1950 y relata que anteriormente era muy demandante el trabajo, principalmente los sábados, día en que tenían lleno de clientes por lo que cerraban hasta las 12 de la noche. Este lugar ha atendido importantes personalidades como al dueño de la Camisa Nacional Don Manuel Ortiz Rico, Nacho Alfaro entre otros.

Juan José Razo es el mayor de 9 hermanos, estudió hasta la Secundaria y dice no arrepentirse de seguir los pasos de su padre “es un orgullo seguir el oficio de mi padre y no me arrepiento, porque además fue mi amigo y mi guía” dijo don Juan José con lágrimas en sus ojos y voz entrecortada.

La Peluquería Anáhuac ofrece desde los tradicionales cortes de cabello hasta los más modernos e incluye el servicio de barbería por un costo de 90 pesos. Atiende de lunes a sábado de 9:00 de la mañana a las 8:00 de la noche, además ofrece una botellita de agua fresca a sus clientes como un plus en el servicio.

Los Peluqueros de este lugar, comentan que todos los años el trabajo siempre había sido redituable económicamente, pero este año de pandemia les ha pegado muy duro, pues sus clientes han bajado hasta un 50%, situación por la que no alcanza para darse algunos gustos, pues ahora sólo sale para lo esencial.