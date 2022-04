“La gente a veces me ve como un monstruo”; Miguel Ángel

Irapuato, Guanajuato.- Miguel Ángel Diosdado es un irapuatense de 49 años de edad que desde que nació padece ceguera, situación que no ha sido impedimento para salir adelante ya que Miguel se ha desempeñado como cantante callejero para llevar el sustento a casa.

“Como en ninguna empresa me dieron trabajo por la discapacidad, uno tiene que luchar para sobrevivir y yo lo hago cantando”, señaló.

El cantante dijo que en algunas ocasiones la gente lo hace sentir mal por sus comentarios o rechazo, “La gente a veces te ve como un fenómeno o un monstruo”, externó.

Miguel Ángel mencionó que una amiga le ayuda con la bocina para salir a cantar en las calles y sus hermanos también le ayudan en distintas cosas, “mi madre falleció y mis hermanos me ayudan mucho, pero no porque ellos me ayuden yo voy a dejar de trabajar a mis posibilidades, no puedo ser comodino, ellos tienen su vida y su familia”, dijo.

El irapuatense describe su discapacidad como una prueba que Dios le puso y que al pasar de los años ha aprendido a vivir con ella.

“En muchas ocasiones la he pasado mal, me decaigo, lloró y me desespero porque yo quisiera ver, pero pues Dios es el que me dio esta prueba y solo él sabe porque”, externó.

Miguel Ángel mencionó que con la gente que se cruza a diario es gente muy buena, aunque a veces le toquen malas experiencias, “Este jueves pasado, el día de la visita a los 7 templos, un señor se acercó y me dio un billete de 200 pesos, me dijo no es mucho, pero espero que te puedas ayudar, me dio mucho gusto y para mi ese billete claro que fue mucho, en otras ocasiones me han querido robar mi bote con dinero, pero la gente que está alrededor me ayuda gracias a Dios”, relató.

Ángel concluyó agradeciendo a todas las personas que le regalan una moneda, lo escuchan y hasta le aplauden en cada una de sus interpretaciones, “eternamente agradecido con la gente de Irapuato por su empatía y cariño”, finalizó.