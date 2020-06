La delegada de San Roque estalla ante las actitudes de la comunidad.

Irapuato, Guanajuato.- Andrea Trujillo Martínez delegada de la comunidad de San Roque desde hace un año conto lo difícil que ha sido el cargo por las diferentes personas con las que hay que tratar.

“Lidiar con la gente que no entiende, nos enfocamos con el tema del drenaje que esta pésimo, pero he metido peticiones en las cuales me dicen a mi en Desarrollo Rural y JAPAMI que no es mi función, mi función es ayudarlos, apoyarlos, lo que ellos ocupen” explicó.

La delegada comenta que el trabajo arduo es del pueblo, ella ha visto la situación del cárcamo y fue gratis, han desazolvado las alcantarillas gratis también.

“desde la entrada han hecho trabajos en alcantarillas, pero hay personas que tienen animales, el drenaje se tapa y mande para que lo destaparan y salió mucho excremento de animal y es entendible que no debemos tener a los animales en las casas, yo aquí vivo en medio de dos personas que tienen animales y se tapa mucho el drenaje de aquí” mencionó.

“Si yo como delegada les he traído eso gratis y la gente no entiende y vuelve a ensuciar y es cochina claro que no me van a apoyar las autoridades” dijo.

La gente que habita en la comunidad quiere que todo lo haga la delegada a lo que ella responde que no se vale.

Por otro lado, el presidente del agua no se hace responsable de nada y cuando la gente acude con el la regresan con Andrea y la delegada recalca que esa no es su función.

“Las autoridades si nos han ayudado bastante, pero no sabemos agradecer y ya no quieren ayudar, así que podemos hacer, no saben cuidar lo que vienen a ayudarnos” contó.

“No se desesperen todo es cuidar la comunidad de nosotros mismos, sin echarle toda la culpa a la delegada, trabajando en equipo y haciendo las cosas bien, pero si es difícil lidiar con personas que me dicen que no hago nada, no puedo solucionar todo yo sola” explicó.

La comunidad ha sido apoyada en muchas ocasiones, despensas, trabajos y vales, pero lamentablemente la gente quiere todo cuando la comunidad es una de la mas grandes de Irapuato y todos necesitan.

“La comunidad debe de pensar que somos un equipo y hay que trabajar por ella”, concluyó.