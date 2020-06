30 años de comercio en el Mercado Hidalgo

Pénjamo, Guanajuato.- Tras el paso de los años, el Mercado Hidalgo permanece con la misma estructura y ahí se encuentra la señora Sara Hernández la cual ha llevado el negocio de sus padres por muchos años, “aquí nacimos, aquí crecimos, aquí jugábamos todo el tiempo” mencionó.

Ella vende fruta y verdura justamente a un costado de la virgen de Guadalupe que se encuentra en el centro del recinto.

La penjamense continua con el negocio familiar y en esta pandemia tiene que seguir saliendo al frente para tener un sustento.

La pandemia no la ha detenido y no le importa tener que surtir menos, “no hemos tenido apoyo de nada, los demás comerciantes, pero en particular nosotros no”, externó.

“Aparte de que se encomienda uno a nuestro señor, si da miedo, pero tenemos que trabajar si no tenemos apoyo, luego ¿que comemos?” explicó

No se sabe cuánto dure la pandemia, pero la señora Sara seguirá saliendo a trabajar día tras día para generar sus ingresos.