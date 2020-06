Don Agustín “El carnicero de San Roque”

Irapuato, Guanajuato.- El irapuatense lleva 10 años con su negocio el cual le ha regalado excelentes momentos, aunque también momentos difíciles.

Don Agustín prepara un delicioso chicharrón el cual el comenta que es de los mejores “Es difícil preparar el chicharrón, pero yo se hacerlo, aparte de que es un chicharrón muy bueno pues esta repleto de carne”, mencionó.

Por otro lado, también comento que durante 3 meses estuvo cerrado su negocio el cual le dejo muchas perdidas; “cerré 3 meses no hay venta puro perder desde que vino la plaga esta, no vendí nada, pero soy terco, soy de sangre colorada, de la gente que no se raja, hay que seguir el ritmo, se tiene que componer esto” explicó.

Lamentablemente el señor Agustín tuvo un accidente en su pie cuando accidentalmente le cayo un machete, pero con terapias y atención medica ha salido adelante.

La carnicería se abre a las 6 de la mañana y cierra a las 5 de la tarde, en algunas ocasiones a las 5 de la mañana ya esta abierta.

Cabe mencionar que el señor los Domingos vende carnitas para que las puedan disfrutar en su casa, con la mejor carne de la región, dijo don Agustín.