Joven músico perdió la vida en masacre de salamanca

Charly Moreno fue una de las víctimas de un ataque a balazos contra los asistentes a un partido de futbol en Loma de Flores; su familia y comunidad lamentan la tragedia

Redacción Notus26 enero, 2026

Salamanca, Guanajuato.- La comunidad de San José Temascatío llora la pérdida de Charly Moreno, joven músico del grupo Reencuentro Norteño, asesinado este domingo mientras jugaba fútbol en los campos de Loma de Flores.

Según testigos, Charly, como cualquier otro día, estaba disfrutando del partido cuando fue alcanzado por varios disparos. El ataque dejó un vacío no solo en la cancha, sino también en su familia, su grupo musical y la comunidad que lo conocía por su alegría y su talento.

El crimen generó incredulidad, enojo y tristeza entre vecinos y amigos. Muchas personas expresaron su indignación por que un lugar de recreación, donde acuden familias y niños, se convirtiera en escenario de violencia.

En medio del dolor, la solidaridad se ha hecho presente. Habitantes de San José Temascatío organizaron colectas para apoyar a la familia de Charly en los gastos del sepelio, y se han multiplicado las muestras de acompañamiento hacia quienes perdieron a un hijo, hermano y amigo.

Autoridades locales investigan los hechos para esclarecer las circunstancias del ataque y detener a los responsables. La comunidad, mientras tanto, permanece unida en el recuerdo de un joven que dejó un legado de música y alegría.

