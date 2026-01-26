Cuatro detenidos por robo en supermercado de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- En dos hechos distintos ocurridos el mismo día, policías municipales detuvieron a cuatro personas —un hombre y tres mujeres— acusadas de robar mercancía de un supermercado ubicado en la colonia Santa Fe.

El primer caso se registró en la tienda localizada sobre Prolongación Guerrero, casi esquina con la calle Guerrero. Tras un reporte del personal de seguridad privada, los agentes detuvieron a Guadalupe “N” y Fernando “N”, señalados por intentar salir del establecimiento con productos que no habían pagado.

Horas después, en el mismo supermercado, fueron aseguradas Lizeth “N”, de 46 años, y Evelyn “N”, de 21, quienes presuntamente ocultaban mercancía entre su ropa con la intención de sustraerla sin pasar por caja, de acuerdo con el reporte policial.

Las cuatro personas fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes junto con los artículos recuperados, para que se determine su situación legal.

Estos hechos ocurrieron en el marco de operativos de vigilancia coordinados entre la Policía Municipal y personal de seguridad privada de centros comerciales, una estrategia que las autoridades locales aseguran mantener activa para inhibir robos y otros delitos en zonas de alta afluencia.