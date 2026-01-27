Aquí te dejamos el nombre de las víctimas de la masacre ocurrida, en Salamanca

Salamanca, Guanajuato. La masacre en la que murieron 11 personas, cobró la vida de dos mujeres; había un músico, dos gemelos, un migrante y varios guardias de seguridad. Hasta el momento los lesionados se encuentran distribuidos en tres distintos hospitales, todos ellos custodiados por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y la Guardia Nacional.

Lista de víctimas.

Carlos Moreno baterista del grupo Reencuentro Norteño, de la comunidad de San José Temascatío. Bryan Gutiérrez, fue identificado como otra de las víctimas mortales del ataque armado registrado en la comunidad de Loma de Flores en Salamanca. Bryan se encontraba en los campos de futbol de dicha comunidad cuando sucedió el ataque Alejandro Prieto, fue reconocido como migrante que recientemente había regresado de Estados Unidos, a donde se había trasladado por una temporada. De acuerdo con la información recabada, el hoy occiso se encontraba de visita con su familia al momento de los hechos. Carmen o carmelita de 21 años de edad era una joven aficionada al fútbol y se encontraba apoyando a una de las víctimas. Luis Alberto estudiaba en el Conalep Irapuato y fue una de las personas confirmadas sin vida en el atentado de Loma de Flores. Martin Los hermanos Luis Fernando y Luis Enrique Vázquez Sosa fueron parte de las víctimas mortales de la masacre en la comunidad de Loma de Flores en Salamanca en el campo de fútbol. “Solo hacían lo que más les gustaba” cuando les arrebataron la vida. Los gemelos formaban parte del equipo Ranas Jr. Las identidades de los hermanos Vázquez Sosa fueron confirmadas por la Liga de Futbol Valtierrilla María Elena era guardia de seguridad y madre de familia José Bernal era guardia de seguridad. Francisco Guevara era guardia de seguridad.

En el Hospital General de Irapuato se encuentran 6 hombres hospitalizados de 15, 23, 24, 34, 48 y 50 años de edad, además en la Clínica Vasco de Quiroga 1 joven de 22 años; mientras en el IMSS hay 3 hombres de 22, 22 y 27 años de edad.