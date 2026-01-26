Guanajuato: 10 centrales operan con energía limpia

Irapuato, Guanajuato.- En Guanajuato operan 10 centrales de generación de energía limpia, con una capacidad instalada acumulada de 428 Megawatts (MW), sustentadas en tecnologías fotovoltaica, eólica, bioenergía y cogeneración eficiente, ubicadas en Apaseo el Grande, San Miguel de Allende, Silao, San Luis de la Paz, San Felipe y León.

En el marco del Día Internacional de la Energía Limpia, el estado de Guanajuato reafirma su posición como líder nacional en la transición energética sostenible.

Este ecosistema energético contribuye de manera directa a la mejora de la calidad del aire y la salud pública, al permitir la reducción de hasta 880 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente al año, fortaleciendo así el derecho de los guanajuatenses a un medio ambiente sano y mitigando los efectos del cambio climático.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, ha destacado que este avance es resultado de una política pública enfocada para fomentar un crecimiento económico responsable que fortalezca la seguridad energética.

Estas acciones concretas reflejan el compromiso del Gobierno de la Gente con las futuras generaciones y con un desarrollo que armonice progreso y sustentabilidad.

Por su parte, la secretaria de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, explicó que la política económica del estado integra la sustentabilidad como pilar de competitividad, ya que fomentar las energías limpias genera empleos altamente especializados, reduce costos operativos para la industria, atrae inversión de calidad y diversifica nuestras fuentes de abastecimiento.

Agregó que este enfoque no solo reduce emisiones, sino que construye una economía más próspera, resiliente, innovadora y atractiva para los inversionistas.