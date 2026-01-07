Patrulla atropella y mata a joven en Silao; autoridades “guardan silencio”

Silao, Guanajuato.- El martes por la noche, un elemento de seguridad que conducía una patrulla, atropelló un joven motociclista de aparentemente 18 años, provocando su muerte en la carretera Romita-Puerto Interior, a la altura de Bajío de Bonillas. La víctima, identificada como Josué de la comunidad de Guadalupe de Ramales, iba escoltando al taxi abordado por su esposa y su hija recién nacida. Las autoridades “mantienen silencio”, mientras ciudadanos exigen que el hecho no quede impune.

Según los primeros reportes, la patrulla circulaba invadiendo un carril contrario durante una presunta persecución por robo en la comunidad Bajío de Bonillas, lo que ocasionó el impacto entre vehículos. El joven salió de la carretera, quedando en el asfalto y el policía terminó siendo hospitalizado. Al revisar a Josué, los paramédicos descartaron signos vitales.

La víctima regresaba de León luego de que su esposa diera a luz. Hasta el momento, no hay pronunciamiento por parte de las instituciones públicas, tanto la Secretaría de Seguridad de Silao como el ayuntamiento permanecen sin emitir un comunicado sobre la aparente falta del personal.

La Policía Estatal de Caminos y la fiscalía, además de SEMEFO acudieron y abrieron la carpeta de investigación correspondiente.