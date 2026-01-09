Avanza recaudación del predial en Irapuato con más de 45 mdp en enero

Irapuato, Guanajuato.- La recaudación del pago predial en Irapuato avanza con paso firme gracias a las y los irapuatenses; durante los primeros días de enero, ya son más de 23 mil los contribuyentes quienes realizaron su pronto pago, obteniendo un corte al 8 de enero de más de 45 millones de pesos.

El Gobierno de Irapuato agradece la excelente respuesta de las y los ciudadanos responsables que ya realizaron su aportación, con la cual se transforma la ciudad con más obras y servicios de calidad.

A la fecha, son ya 45 millones 502 mil 415 pesos los recaudados, de una meta anual de 374 millones de pesos, lo que representa un porcentaje del 12.17 por ciento.

Lo recaudado al 8 de enero representa un crecimiento positivo durante este 2026, pues en comparación con el mismo periodo del año pasado ($39,732,781.00), este año se han recaudado $5,769,634.00 más.

La invitación para las y los ciudadanos que aún no realizan su pago, es asistir y aprovechar descuento del 12% pagando durante enero en cajas del Centro de Atención Municipal (CAM), Bancos, Oxxo, y Plazas como Jacarandas, San Roque, La Comer y Plaza Magna.

Así, como se puede obtener un mejor descuento pagando en línea, donde se ofrece una rebaja del 14%, a través de la página pagos.irapuato.gob.mx, esto durante el mes en curso.