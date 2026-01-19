“Irapuato se quedaría sin fútbol”

Irapuato, Guanajuato.- Irapuato podría quedarse sin fútbol profesional para los próximos torneos, esto divido a la situación que vive la actual directiva del club Deportivo Irapuato y en especial la presidenta del equipo Selomith Ramírez quien enfrenta una orden de aprensión girada por un juez en su contra.

Dentro de las acciones que un juez podría ordenar o inclusive ya ha despachado, en contra de Ramírez, podrían ir desde imponer como garantía económica, el embargo de bienes, la congelación de cuentas bancarias, la imposición de estas medidas cautelares al parecer, podrían causar un daño directo a las finanzas del Club Irapuato y con esto echar a la borda el proyecto futbolístico que encabeza la empresaria irapuatense.

Cabe señalar que otros clubs del fútbol de expansión, en especial, Los Correcaminos de la UAT, según información difundida por David Medrano, ya han sufrido algunos problemas de tipo judicial que han impactado en la parte deportiva, en este caso un juez ordenó el embargo de cartas de futbolistas los cuales han quedado imposibilitados de jugar.

Por tanto, no podría descartarse que un juez pudiera establecer alguna medida cautelar en contra del Club Irapuato en donde aparente aparece como propietaria Selomith Ramírez, como garantía del cobro que se le esta requiriendo de manera judicial.

Ante este escenario, el club estaría en riesgo de cumplir con las obligaciones financieras ante la Federación Mexicana de Fútbol, lo cual, según los estatutos federativos, estaría en una causal para ser desafiliados, así mismo, otra de las causales que implicarían la desafiliación sería que el dueño y/o directivos del club incurrieran en un acto delictivo, tras una sentencia firme de un juez.

Bajo este escenario el fútbol en Irapuato nuevamente quedaría a la deriva y terminaría en un nuevo “buen intento” para llevar al equipo a la Liga MX, pero que dejaría nuevamente a esta plaza sin un equipo.