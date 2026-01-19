Tráiler pierde llantas tras chocar contra muro de contención por Castro del Rio

Irapuato, Guanajuato.- A la altura de Castro del Río, en la carretera Irapuato-Silao, un tráiler se impactó contra un muro de contención alrededor de las dos de la tarde. El choque provocó que se salieran las llantas delanteras del camión, afectando el flujo de vehículos, sin embargo, no se reportaron lesionados.

Ante el incidente, las autoridades, entre las que destaca la Guardia Nacional, procedieron a cerrar el carril izquierdo, donde se encontraba varado el tráiler. Los paramédicos descartaron personas heridas, pero el vehículo sufrió afectaciones sobre todo en la parte superior y derrame de líquido.

Derivado del accidente vial, el tráfico comenzó a acumularse hasta formar una larga fila hasta llegar al ITESI. Testigos confirmaron que en un primer momento ambos sentidos estaban bloqueados, aunque más tarde solamente una parte de la carretera hacia Silao estaba cerrada. Las autoridades hicieron un llamado a tomar rutas alternas, así como tener cuidado con las personas que se dirigen a San Juan.